الهندية بارنيتا بورتهاكور عن انضمامها للاتحاد الأفروآسيوي بمصر: شرف لي

أعربت الفنانة الهندية بارنيتا بورتهاكور، عن سعادتها لانضمامها بمنصب نائب الرئيس عن آسيا للاتحاد الإفريقي الآسيوي بمصر، بجانب رفيقتها جولفام خان.

وكان انضم كل من بارنيتا بورتهاكور، وجولفام خان فنانو الدراما الهندية للاتحاد الأفروآسيوي بمصر، واحتلت الأولى منصب نائب الرئيس عن آسيا والثانية مسئولة الثقافة عن آسيا، وأكدت الأولى حقيقة الأمر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، متمنية وجود تعاون بينها وبين المنظمة بشكل لائق.

وأوضحت بارنيتا بورتهاكور، وفقا لما صرحت به لـ«الوطن» أنها سعيدة بانضمامها للمنظمة، وممتنة لهم، قائلة: «حقا شرف لي أن أكون جزءًا من هذه المنظمة واتطلع للعمل معاً وأن نفعل شيئا سوياً».

بارنيتا بوتهاكور: من دواعي سروري العمل مع جولفام خان

وأكدت عن انضمام جولفام خان أيضا إلى المنظمة، قائلة: «بالفعل جولفام ستكون متواجدة أيضا في المنظمة وأنا سعيدة للغاية بهذا، فقد سبق لنا العمل معاً منذ وقت طويل جداً على زي تي ڤي وأتذكر أنني كنت أتحدث معها كثيراً في ذلك الوقت».

معلومات عن الهندية بارنيتا بورتهاكور وأشهر أعمالها

عرفت الهندية بارنيتا بورتهاكور، بالوطن العربي منذ عرض مسلسل «من الحب ما قتل» عام 2016، بالمشاركة مع النجمة الهندية الشهيرة هيلي شاه، وفارون كابور، تيجا سواي بردكاش، وحقق المسلسل نسب عالية من المشاهدة، ويعد من أوائل الأعمال الهندية الدرامية التي نالت شهرة واسعة بين الجمهور العربي.

فضلا عن أنها قامت بدور مهم في مسلسل «حب الصدفة» أو ما يعرف بـ «بلا ملجأ»، لـ هارشاد شوبرا وجينفر وينجت، وحقق نجاحا كبيرا بالبلاد التي عرض بها العمل.