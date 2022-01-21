المصري عمر الهواري يشارك في معرض كاريكاتير عن ياسر عرفات بفلسطين

يشارك رسام الكاريكاتير المصري عمر صديق الهواري، في معرض عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بعنوان «كاريكاتير.. فلسطين وياسر عرفات»، في الثانية ظهرا بتوقيت فلسطين بعد غد الأحد، في قاعة المعارض بمتحف ياسر عرفات في رام الله، ويستمر المعرض حتى 15 يونيو المقبل.

وقال عمر الهواري، لـ «الوطن»، إنه تلقى دعوة من قبل متحف ياسر عرفات بفلسطين عن طريق البريد الإلكتروني، للاشتراك في معرض عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأرسل العديد من الأعمال.

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وأعرب «الهواري»، عن سعادته بالمشاركة في الحدث الفني، إذ يقدم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مبتسما في أعماله، متابعا: «أي حدث مع فلسطين أو ضد العدوان الإسرائيلي فأنا معه، الفن ليس مجرد متعة، وإنما أيضا هدف، ويمكن من خلاله توصيل الرسالة، والتعبير عن الظلم الذي يحدث في فلسطين».

ياسر عرفات

يذكر أن الراحل ياسر عرفات، المناضل فلسطسني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينة، منذ 1969، ولد فى القاهرة في 1929، وأكمل دراسته بها وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

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بدأ اهتمامه بالنضال السياسي، ومعارضة الوجود الصهيوني منذ مراحل الدراسة، ولكنه لم ينضم رسميا لأي منظمة، وكانت ذروة العمل السياسي، إعلان الاستقلال الفلسطيني سنة 1988 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وإلقاء ياسر عرفات خطابا في 13 ديسمبر أمام الجمعية العامة في جنيف.

تعرض لأزمة صحية في 2004 بعد سنتين من حصار الجيش الإسرائيلي له داخل مقره في رام الله، ودخل في غيبوبة. توفي في 11 نوفمبر 2004 في أحد مستشفيات بباريس.