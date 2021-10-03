عباس يعين المرافق الشخصي للراحل ياسر عرفات مديرا للشرطة

عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، اللواء يوسف الحلو مديرًا عامًا لجهاز الشرطة خلفا للواء حازم عطا الله، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وشغل الحلو منصب رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن الفلسطينية، منذ عام 2012، واللواء الحلو كان مرافقًا شخصيًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

عباس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض على فلسطين الذهاب إلى خيارات أخرى

وفي سياق آخر، قال عباس، أمس السبت، إن رفض إسرائيل لحل الدولتين على حدود 1967 يفرض على فلسطين الذهاب إلى خيارات أخرى كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947 أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، لدى استقباله في مقر الرئاسة برام الله فعاليات من مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، أن الدولة الواحدة التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري.

وطالب عباس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وإدارة بايدن بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية لإحياء عملية السلام، معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة «ج» امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات السياسية الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التي يتفاخر بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وفي سياق آخر، أقر 5 ضباط من القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل خطة وضعت للقضاء على شبكة الأنفاق التابعة لحركة «حماس» خلال المواجهة الأخيرة في مايو الماضي.

وأوضح ضباط الاحتلال، في حوار مع القناة 12 الإسرائيلية، أن شبكة الأنفاق التابعة لـ«كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس»، التي تطلق عليها إسرائيل «مترو حماس»، جرى حفرها بشكل مكثف خلال السنوات القليلة الماضية.

بدورها، عادت وزيرة النقل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميراف ميخائيلي، أمس السبت، من الولايات المتحدة، بعد حصولها على طفل من عملية «تأجير الأرحام»، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من سفرها إلى الولايات المتحدة لولادة ابنها، بواسطة أم بديلة. وكانت ميخائيلي، آثارت في وقت سابق، ضجة في إسرائيل لمخالفتها القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق آخر، قال موقع «إنتل سكاي» INTELSky، نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن «حزب الله» اللبناني قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبا أحدهما إيراني الصنع«بافار -373»، والآخر روسي الصنع «بانتسير»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.