المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني يمثل جريمته تحت حراسة الشرطة

اصطحبت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ «إبراهيم.ا.م» المتهم بقتل الطالبة روان محمد الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة ولاعبة فريق دسوق لكرة السرعة، إلى مكان ارتكابه الجريمة لتمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة لعدم فتك الأهالي به، حيث جرى فرض طوقا أمنيا على مدخل شارع الجيش بالقرب من عمارة الزعيم المكونة من 6 طوابق والتي شهدت واقعة مقتل روان الحسيني.

ومثّل القاتل جريمته عقب اعترافه تفصيليا بارتكابه الجريمة وأنه سرق قرطها الذهبي، وهاتفها المحمول و50 جنيها كانت بحوزتها، مشيرا إلى انه استغل ظلام مدخل العمارة الذي تعطلت لمباته الكهربائية، وجذبها تحت التهديد وأجبرها على الصعود لسطح العمارة، ثم خنقها ورطم رأسها في الجدار الإسمنتي، ما أدى لوفاتها.

وكاد الأهالي يفتكون بالمتهم بقتل روان الحسيني، لكن الشرطة منعتهم من الاقتراب، ووصل القاتل وبيده الكلبشات، وفي حراسة مشددة من قوات الشرطة وبحضور جهات التحقيق.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ أكدت إلقاء القبض على المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، وتبين أنه يبلغ من العمر 27 عاما ومسجل شقي خطر مخدرات وبلطجة، كما تبين أنه كان محكوما عليه بالسجن المشدد 6 سنوات في إحدى القضايا، وأنه جرى الإفراج عنه قبل أيام، بعد قضائه العقوبة.

الطالبة روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة

يذكر أن الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة عام 2016، وهي لاعبة بفريق كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي وتقوم بتدريب الأطفال الناشئين بالنادي، وجرى تشييع جثمانها مساء امس وسط تواجد المئات من الأهالي، وظهرت والدتها في حالة انهيار بينما بكى زملاؤها بشدة.