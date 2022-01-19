اعترافات المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني: «ملقيتش معاها غير 50 جنيه»

50 جنيها وقرطا ذهبيا وموبايل، كانت تلك متعلقات الطالبة روان الحسيني، التي قتلها المتهم «إبراهيم.ا.م»، البالغ من العمر 27 عاما، ليترك حزنا كبيرا بين ذويها ومحبيها، وحسرة في قلب أمها التي انهارت خلال تشييع جثمانها ليلة أمس وسط وجود المئات من أبناء دسوق.

نحو 500 متر بين نادي دسوق الرياضي والعمارة السكنية التي قتلت فيها روان الحسيني، بعدما انهت تدريبها الخاص بالأطفال الناشئين بفريق كرة السرعة بالنادي نحو الساعة الثامنة ونصف مساء يوم الاثنين الماضي، متوجهةً إلى خالتها التي تقطن في الطابق الثاني بالعمارة التي شهدت جريمة القتل، إذ استغل القاتل ظلام مدخل العمارة وجذبها تحت تهديد السلاح ثم أجبرها على الصعود معه لعلى سطح العمارة وقتلها خنقا.

روان الحسيني حاولت الإفلات من المتهم قبل قتلها

توسلات الطالبة لم تشفع لها لدى القاتل الذي هددها بالسلاح، بعدما طلب منها ما بحوزتها من نقود، فلم يجد سوى 50 جنيها وهاتف محمول وقرطا ذهبيا، أجبرها على خلع قرطها الذهبي وعلى إعطائه الـ50 جنيها والموبايل، وخشية أن يفتضح أمره وبعد محاولتها الإفلات منه، رطم رأسها أكثر من مرة في الحائط ثم انتزع حجابها «الإيشارب الخاص بها»، ولفه حول رقبته بهدف إزهاق روحها.

لم يكتف قاتل الطالبة روان الحسيني بذلك، إذ أجرى اتصالا هاتفيا من هاتفها ليخبر والدتها بوجود الجثة فوق سطح العمارة: «الحقي بنتك فوق سطح العمارة»، لتهرول الم إلى سطح منزلها فلم تجد جثة ابنتها لتسرع وسط حالة من البكاء إلى عمارة خالتها لتكتشف هي والجيران وجود الجثة فوق السطح ، ليتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ثم تشييع جثمانها.

القبض على قاتل الطالبة روان الحسيني بعد نحو 36 ساعة

نحو 36 ساعة قضاها ضباط مباحث قسم شرطة دسوق في البحث والتحريات ليتبين أن القاتل هو إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاما، مسجل خطر شديد الخطورة «مخدرات»، مقيم بدائرة بندر دسوق، ومتهم في نحو 17 قضية جنائية ما بين سرقات وبلطجة، ليتافجئ برجال الشرطة يقومون بالقبض عليه ليعترف يجريمته: «قتلتها علشان فاكر إن معاها فلوس كتير لكن لقيت 50 جنيه بس وخدت الحلق».

ويعيش أهالي مدينة دسوق، حالة من الحزن بعد مقتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة عام 2016، ولاعبة فريق كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، حيث تواجد المئات من أهالي المدينة في تشييع جثمانها أمس.