من هو قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة؟.. متهم في 17 قضية

أثارت واقعة مقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، جدلا كبيرا بين أبناء كفر الشيخ بعد العثور على جثمانها وبه آثار خنق وكدمات في الرأس فوق سطح عمارة سكنية مجاورة لمحل إقامتها، وخلال الـ36 ساعة الأخيرة تساءل أبناء كفر الشيخ عن من هو قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، وذلك قبل القبض عليه.

وتستعرض «الوطن»، معلومات تجيب عن تساؤل من قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة؟، وفق ما ورد من معلومات من الجهات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ

مسجل خطر.. من هو قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة؟

وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة كفر الشيخ أن قاتل «روان» هو إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاما، مسجل خطر شديد الخطورة «مخدرات»، مقيم بدائرة بندر دسوق، ومتهم في نحو 17 قضية جنائية ما بين سرقات وبلطجة.

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن» أن قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، تعقبها منذ خروجها من النادي، متوجهة إلى العمارة السكنية التي تقطن بها خالتها والتي شهدت الجريمة، وشاهدها تسير بالشارع، وفي أثناء دخولها إلى مدخل العمارة جذبها من ملابسها، مستغلا ظلام العمارة السكنية بسبب تعطل بعض اللمبات الكهربائية تحت تهديد السلاح، وطلب منها النقود.

قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة.. سرق حلقها

وبعد أن سرقها وأخرجت له الأموال، أرغمها تحت تهديد السلاح على الصعود لأعلى سطح العمارة السكنية، وطلب منها قرطها الذهبي، وأعطته إياه، وحينما حاولت الصراخ كتم أنفاسها بيده، ونزع الحجاب الخاص بها وخنقها، ورطم رأسها عدة مرات في الحائط ثم استكمل خنقها حتى فارقت الحياة.