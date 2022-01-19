المتحف المصري ينظم جولة للمكفوفين احتفالا باليوم العالمي لـ«برايل»

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير، اليوم، ندوة بعنوان «برايل والمستقبل»، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لبرايل، الذي يتزامن مع الرابع من يناير كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق يوم ميلاد لويس برايل مخترع الكتابة بطريقة برايل، وهو نظام كتابة أبجدي يمكن فاقدي وضعاف البصر من القراءة والكتابة.

جولة متخصصة بالمتحف

وألقى المحاضرة منى صفوت مدربة ومحاضرة في التربية الخاصة، رئيس إدارة جمعية مشوار التحدي، وتبع الندوة جولة متخصصة في المتحف للحضور، تفقدوا خلالها المستنسخسات التي تمثل تماثيل ولوحات من أهم القطع الموجودة بالمتحف؛ منها لوحة نارمر موحد القطرين، ويتاح للكفيف الشعور بتفاصيل اللوحة وقراءة الشرح المصاحب لها بطريقة برايل.

12 قطعة أثرية بمسار المكفوفين

كما شملت الجولة، إلقاء الضوء على المعرض المؤقت «أرواح ممجدة تبجيل الأسلاف في مصر عبر العصور»، وبعض القطع الأثرية في المسار الخاص بالمكفوفين في المتحف، ويضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمي لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة؛ بدءاً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والوسطى والحديثة ثم العصر المتأخر، وانتهاء بالعصر الروماني، وينظم قسم التربية المتحفية، برنامجا تعليميا لذوي الهمم لتعليم طريقة برايل، ويستمر لمدة شهر بواقع يوم أسبوعيا.

وافتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، المسار الخاص بالمكفوفين في إطار مبادرة للتعاون بين المتحف المصري بالتحرير، والمعهد الإيطالي للآثار بالقاهرة، ومتحف ولاية أوميرو في أنكونا بإيطاليا في إطار برنامج تحيا إيطاليا، التابع لوزارة الخارجية الإيطالية، الذي تنظمه لدعم التراث الثقافي العالمي.