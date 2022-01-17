مشرفو «مجرى العيون» والمدينة الذهبية يحصدون جائزة زاهي حواس

شهدت دار الأوبرا، اليوم، احتفالية عيد الأثريين، الذي يوافق 14 يناير من كل عام، وشهدت الاحتفالية تكريم الحاصلين على جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري، إذ منحت هذا العام، لكل من عفيفي رحيم رئيس فريق التنقيب بمدينة صعود آتون أو المدينة المفقودة، التي عثر عليها بالبر الغربي بمدينة الأقصر، بجوار مدينة هابو الأثرية، التي اختيرت كأفضل كشف أثري عام 2021، وعاطف الدباح المشرف على فريق العمل بأعمال ترميم سور مجرى العيون ودير مارمينا الأثري وقلعة قايتباي.

تكريم أفضل مرمم

فيما جرى تكريم أحمد الإمام بجائزة أفضل مرمم، تقديرا لجهوده وفريق العمل العامل بمعبد خنوم بمدينة إسنا، لاستعادة ألوان المعبد بطريقة علمية، حضر الاحتفالية وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، وخبير الآثار العالمي زاهي حواس.

14 يناير

وتحتفل وزارة السياحة والآثار، يوم 14 يناير من كل عام، بعيد الأثريين المصريين، وهو اليوم الذى تم فيه تعيين أول مصري رئيسًا لمصلحة الآثار، بعد أن كانت مقتصرة على الأجانب فقط.