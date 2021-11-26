«وزيري»: المتحف المصري الكبير سيكون درة افتتاحات 2022

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يتوقع عودة الحركة السياحية قريبا إلى سابق عهدها في محافظة الأقصر، حيث ستكون قبلة للسائحين والزائرين من كل أنحاء العالم.

وزيري: الأقصر فيها تنوع حضاري وتستحق الحفل

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»: «الأقصر تستاهل لأن فيها تنوع جميل جدا بين عبق التاريخ والحضارات المختلفة، سواء المصرية القديمة بالدولة القديمة والوسطي والحديثة والفترة اليونانية الرومانية، ثم نلاقي الفترة القبطية والإسلامية حتى العصر الحديث، ورائع جدا اننا نشوف كل هذا التنوع والزخم».

وزيري: قدرنا نصدر نظهر للعالم جمال الأقصر

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «قدرنا إمبارح نصدر صورة واضحة للعالم أجمع إننا نبين جمال الأقصر مساءً، وهي ليست مزارات أثرية تعمل صباحا فقط، ولكنها ومساء يمكن الزائر أن يسير فيها ويزور المتاحف والأسواق ويتمشي على الكورنيش ويتغزل في جمال تلك المدينة الساحرة».

وأشار إلى أن المحافظة، ستشهد الكثير من الافتتاحات خلال الأشهر القليلة المقبلة كمتحف عواصم مصر وقصر محمد علي في شبرا ومتحف اليوناني والروماني، إلا أن افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون درة تلك الافتتاحات في عام 2022: «عندنا خطة وماشيين بها بشكل واضح، ولكن زي ما أبهرنا بموكب الممياوات الملكية وإمبارح في طريق الكباش، فهنبهر العالم أجمع في كل الافتتاحات المقبلة».