وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يبحثان مخطط تطوير محيط المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لاستعراض البدائل التخطيطية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يجب تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة، مشيرا إلى أنه يمكن تقسيم أعمال تطوير المنطقة إلى مرحلتين رئيسيتين، أولاهما، تجميل وتحسين الصورة البصرية للمنطقة المحيطة بالمتحف، وتنفيذ الأعمال بشكل مبهر يتناسب مع مستوى المتحف والمنطقة، وتشمل المرحلة الثانية، التطوير الشامل لكامل المنطقة المحيطة بالمتحف.

الجزار: يجب تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بما يتماشى مع قيمتها

كما أكد الوزير والمحافظ، على ضرورة إعداد رؤية شاملة لجميع مكونات مشروع التطوير، والتكاليف المطلوبة لها، وذلك بأسرع وقت ممكن لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، وكذا التوجيه بتحويل الدراسات التى يتم إعدادها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، إلى مشروعات تنفيذية، ليتم البدء فى تنفيذها على أرض الواقع.