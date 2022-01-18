صندوق علاج الإدمان: 5% من المتصلين بالخط الساخن للتعافي من الإناث

قال الدكتور أحمد الكتامي مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات التخليقية «الاستروكس والفودو»، أصبحت تشكل خطرا كبيرًا، لافتا إلى أنه سيتم العمل على زيادة الحملات لتوعوية حول خطورته والآثار المترتبة عليه، بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها منتشرة بين الشباب وخاصة السن الصغير بسبب حب التجربة، والشائعات والمفاهيم المغلوطة عنه.

65 % من المتصلين بالخط الساخن لطلب العلاج يتعاطون حشيش

وأضاف مدير الخط الساخن، إلى أن مخدر الحشيش مسيطر على كل الفئات العمرية، وهناك عدد كبير من متعاطي الحشيش لا يتعاملون معه على أنه إدمان، رغم أنه يسبب اعتمادية بشكل كبير، موضحًا أن 65% من المتصلين بالخط الساخن لطلب العلاج يتعاطون حشيش.

وأوضح الكتامي، أنه فيما يتعلق بالسيدات، يعد الحشيش هو الأكثر تعاطيًا، يليه الترامادول بسبب سوء الاستخدام وفق اتصالات الخط الساخن، متابعًا أن 5% من المتصلين بالخط الساخن لطلب العلاج من الإناث، و95 % من المتصلين ذكور.

بداية التعاطي للمخدرات من 15 إلى 20 سنة

وكشف مدير الخط الساخن، أن التعاطي للمخدرات يبدأ من 15 إلى 20 سنة، مضيفًا أن هناك مستشفى حلوان مخصصة لعلاج المراهقين من تعاطى المخدرات وتبدأ أعمارهم من 12 سنة.

الموظف المخالط لأشخاص يتعاطون حشيش يتأثر

وشدد مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على الموظفين بأن من يخالط أشخاص يتعاطون حشيش سيؤثر ذلك على نتيجة التحليل حتى لو لم يكن متعاطي، وخاصة إذا كان في مكان مغلق.

وأشار الكتامي إلى أن التحليل يمر بعدة مراحل أولهم الاستدلالي، ثم التحليل التوكيدي، مؤكدا على ضرورة أفصاح الموظف عن أي أدوية يتعاطاها للجنة.