سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20-1-2022 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي تذبذبا خلال الساعات القليلة الماضية في البنوك المختلفة، بين ارتفاع وانخفاض طفيف، ما يجعل محبي مطالعة أسعار العملات يبحثون عن سعر الدينار الكويتي بشكل دائم ومستمر.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم الخدمات التي يبحث عنها المواطنون، خاصة سعر الدينار الكويتي، ونرصد من خلال التقرير سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20 يناير في البنوك المختلفة، والذي جاء كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، تغيرا طفيفا في أسعاره، إذ سجل في بنك الإسكندرية قيمة وصلت إلى 49.17 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وبالنسبة للبنك المركزي، شهد سعره نحو 51.65 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

تباين سعر الدينار الكويتي بشكل كبير في البنوك العاملة في مصر، إذ سجل في بنك عودة نحو 51.75 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري لنحو 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وبالنظر إلى سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، فنجد أنّه يبلغ 51.65 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

ويبحث الكثير من متابعي أسعار العملات أيضا على سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، والذي سجل قيمة تصل لنحو 49.37 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، وبالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، أما عن سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، فسجل نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.