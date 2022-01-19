«الصحة»: تطعيم 40.1% من المستهدفين.. ونسب الإشغال بالمستشفيات لا تزيد عن 9%

رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «الإجراءات هي مزيد من الالتزام، ومزيد من التوسع في التلقيح لأن العالم متفق على أن تلقيح أكبر عدد من الفئات المستهدفة يقلل من شدة المرض، ويقلل من أعداد الذين يدخلون المستشفيات، وكذلك الوفيات، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم البقاء في أماكن سيئة التهوية».

61 مليون جرعة لقاح

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن إجمالي الجرعات التي تم تلقيحها للمواطنين يزيد عن 61 مليون جرعة بين أولى وثانية وثالثة؛ منها نحو 24 مليون جرعة ثانية، ووصل عدد المطعمين إلى 40.1% من الفئات المستهدفة فوق سن 18 سنة، ولكن الوزارة تطمح في الوصول إلى 70% من الفئات المستهدفة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بزيادة معدلات التوعية والتلقيح لأنه في عام 2020 كان العالم كله ومنه مصر ليس لديه أي إجابات عن كيفية السيطرة على وباء كورونا، ولكن حاليًا هناك إجابات على هذه الأسئلة، مشددًا على أن الدولة وفرت اللقاحات وتجري توعية مستمرة والباقي يقع على المواطن، خاصة أن الدولة وفرت كل أنواع اللقاحات بشكل مجاني تمامًا، ولا يتبقى للمواطنين إلا الذهاب للحصول على التلقيح.

نسبة إشغال أجهزة التنفس 23%

وكشف أنه لم يعد هناك ارتباطًا طرديًا بين ارتفاع نسبة الإصابات، ودخول المستشفيات، ونسب الإشغال في الأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية لا تزيد عن 9%، وفي الرعاية الحرجة النسب لا تزيد عن 40%، وأجهزة التنفس الصناعي النسب لا تزيد عن 23%، ولكن هذا لا يعني أن الناس لا تراعي الحصول على اللقاحات، وأن غير الملقحين أكثر عرضة لدخول المستشفيات.