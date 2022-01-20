علاء مرسي: جاملت زملاء على حساب نفسي وخسرت كثيرا.. «الطيب بيضيع»

قال الفنان علاء مرسي، إن طيبته أثرت عليه في عمله، موضحا: «الفن والإبداع ده حاجة، وممارسة المهنة حاجة تانية، ممارسة المهنة فيها مشاكل نفسية وصراعات ومنافسة، وبالتالي دي متنفعش مع الطيبة»، مشيرا إلى أن «الطيب في هذه المهنة يخسر، وهو خسر لأنه جامل بعض الفنانين على حساب نفسه، وخسر مكانة أفضل يمكن أن يكون بها، وخسر البطولة المطلقة بسبب المجاملات».

مجاملات أثرت على مسيرته المهنية

وأضاف «مرسي» خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يذاع عبر قناة «Etc»، مساء أمس الأربعاء: «العجيب من جوايا إني مش ندمان على إني تماديت في المجاملة، لأنه ما زالت ثقتي في ذاتي وموهبتي واللي جوايا من إبداع، بيعوض فكرة الندم على إني أندم على إني جاملت وإني مش في مكاني، وأكيد هاخد اللي ربنا سوف يعطيني».

وتابع الفنان: «الطيبة والمجاملة خطأ في الوسط الفني، ويجب أن يتملكك حب الذات، وحتى الآن مبعرفش اتفق على الشكل المادي عند الدخول في أي عمل، وأنا مش تاجر، والحكاية دي لازم يكون فيها فكر تجاري، وكل سنة أقول إني لازم أعيد حساباتي، ولا أعيدها، ولكن المهم أن يعرف الإنسان كيف يدير موهبته، والفترة المقبلة هرفض أعمل حاجة عشان صاحبي ميزعلش، حتى لو كان أخويا، وحتى لو محمد هنيدي طلبني في عمل مشهد سأرفض».

وأكد علاء مرسي: «لازم يبقى المشهد عظيم ويقدملي أنا حاجة، وأعتقد إن هنيدي مش هيسألني في حاجة زي دي دلوقتي، والمشكلة مكنتش في هنيدي، لكن المشكلة إن أعمال ليا كانت فاشلة ووحشة وجاملت فيها بعض الزملاء، وأنا اللي خسرت».

رسائل إلى زملائه من الفنانين

ووجه «مرسي» رسالة إلى الفنان محمد هنيدي، قائلا: «وحشتني قعدتك، وأنا مقصر في السؤال عنك، وأنت أكيد مشغول، ووحشتني جدا، وأشرف عبدالباقي حبيبي، وهو شخص متجدد وأقوله ربنا يوفقك في كل شيء بتعمله».

وعندما طلبت منه مقدمة البرنامج توجيه رسالة إلى الفنان أحمد السقا، صمت قليلا، ثم قال: «ربنا يكرمه»، مشددا على أنه اشتاق له، لكنه «مش زعلان منه»، كما وجه رسالة للفنان أحمد رزق قال فيها: «بحبك جدا، وبشكرك على كل لحظة سألت عني فيها».