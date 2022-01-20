«المتحدة» تطرح برومو «الدوم» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب من جميع المحافظات

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، عن طرح برنامج المواهب الجديد «الدوم - بوابة النجوم»، أكبر برنامج في اكتشاف المواهب في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني، الذي يشارك فيه أكثر من 15 ألف متسابق من 27 محافظة.

و«الدوم» هو برنامج تلفزيوني مصري تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول مرة، يبحث عن المطربين والممثلين والمقدمين المصريين الموهوبين، وسيمنح المواهب المتميزة فرصة الأداء أمام لجنة تحكيم مشهورة وجمهور من جميع أنحاء البلاد.

ويبحث البرنامج عن موهوبين من جميع المحافظات لإعطائهم الفرصة لعرض مواهبهم أمام لجنة من أهم الفنانين والجمهور، ومن المقرر أن يُذاع عبر فضائية «ON».

شروط الاشتراك في البرنامج

وكشف الموقع الرسمي للبرنامج عن شروط الاشتراك في المسابقة، التي حددها كالتالي:

1- سن الاشتراك في المسابقة من 21 إلى 28 عاما للتقديم التلفزيوني، ومن 16 إلى 28 عاما للغناء والتمثيل.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط، لذلك يجب إدراج رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي».

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين، عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصا لمسابقة «الدوم».

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة، خلال فترة المسابقة إذا قبل في المرحلة المقبلة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا اختير المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي، سيجرى الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

8- يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة، في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.

طريقة الاشتراك

يمكنك الاشتراك في البرنامج عن طريق ملئ الاستمارة الموجودة في الموقع الرسمي من هنا