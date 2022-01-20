طقس مطروح.. غيوم وأمطار ودرجات الحرارة تصل لأقل معدلاتها

انخفضت درجات الحرارة في مدينة مرسى مطروح، بشكل ملحوظ ووصلت لأقل معدلات لها خلال موسم الشتاء، مع انتشار السحب المحملة بمياه الأمطار، وغيوم تكسو سماء المدينة، وبرودة شديدة في الجو منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وتقل درجة البرودة نهارا وحتى الغروب، مع اختفاء الشمس وراء السحب معظم الأوقات.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وشهد طقس مطروح رياحا متوسطة مع البرودة الشديدة فجر اليوم، وسجلت درجات الحرارة العظمى 14 درجة والصغرى 7 درجات، وبلغت سرعة الرياح 16 كيلو مترا في الساعة.

أمطار في مطروح

وخلال الساعات الماضية في طقس اليوم سقطت أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مدينة مرسى مطروح وبعض المدن الساحلية في الساحل الشمالي الغربي لمصر، وهى مدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية.

المحافظة ترفع حالة الطوارئ

ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارىء لأقصى درجاتها، بسبب التقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس، وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تشكيل غرفة عمليات بمحافظة مطروح للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين، وتجهيز سيارات شفط المياه ومواتير سحب، للدفع بها حال سقوط أمطار غزيرة، خاصة في الأحياء والطرق الداخلية بمدينة مرسى مطروح، والطرق السريعة والدولية كطريق«مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وطريق «مطروح - السلوم» الساحلي الدولي، وطريق العلمين الدولي وطريق محور الضبعة الإقليمي، والتي تربط بين مطروح والقاهرة والإسكندرية والبحيرة.

وناشدت إدارة مرور مطروح، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة قائدى السيارات على مختلف الطرق في مطروح، بتخفيض السرعات، وتوخي الحذر، لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.