طقس مطروح اليوم.. غيوم وصقيع وتوقعات بتساقط الأمطار ونشاط حركة الرياح

اتسم طقس مطروح اليوم بالبرودة والصقيع وذلك على المدن الساحلية من الحمام شرقا حتى السلوم غربا، مرورا بالعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني، كما نشطت الرياح المحملة بالأتربة في مختلف الأنحاء خاصة في القرى والنجوع، وارتفعت نسبة الرطوبة لأعلى معدلاتها خلال فصل الشتاء.

درجات الحرارة في مطروح

وسادت الغيوم طقس مطروح، اليوم الاثنين، 10 يناير 2022، حيث انتشر الضباب في مختلف المناطق وعلى الطرق السريعة والساحلية، وسجلت درجات الحرارة العظمى 17 درجة، والصغرى 10 درجات، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو إلى 82%، كما زادت سرعة الرياح لتسجل 32%، وهى أعلى معدل لها خلال شهر يناير.

طقس مطروح.. توقعات بتساقط الأمطار

وطبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في طقس اليوم، تشهد السواحل الشمالية الغربية للبلاد نشاطا للرياح المحملة بالأتربة، مع انخفاض درجات الحرارة لمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع تساقط أمطار ما بين غزيرة إلى رعدية يوم الخميس المقبل في مطروح والساحل الشمالي من السلوم للإسكندرية.

مطروح تستعد للطقس السيئ

وأعلنت محافظة مطروح الاستعداد لسقوط الأمطار المتوقعة نهاية الأسبوع والتي من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام بدءا من الخميس المقبل، ورفع اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم حالة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى من خلال مجالس المدن السبعة المطلة على سواحل البحر المتوسط، وتجهيز سيارات ومواتير لشفط المياه من بؤر التجمع في الشوارع على الطرق الدولية والأحياء فور وجودها، بالتنسيق مع الحماية المدنية، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للشكاوى والإستفسارات من المواطنين على مدار الساعة والرد عليهم.