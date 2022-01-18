طقس مطروح اليوم.. انخفاض شديد في درجات الحرارة وبرد قارس

انخفضت درجات الحرارة إلى أقل معدلاتها لليوم الثاني على التوالي في محافظة مطروح، وسادت برودة شديدة وصقيع في مختلف أنحاء المحافظة، من الإسكندرية شرقا مرورا بمدن الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكه ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والمتاني والزغيرات والنجيلة وسيدي براني وأبوغليلة وبقبق، وحتى أقصى الحدودو الغربية للبلاد في مدينة السلوم.

درجات الحرارة وطقس مطروح اليوم

وشهد طقس مطروح اليوم الثلاثاء أجواء شتوية متقلبة، إذ يكون بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع انتشار السحب المحملة بالغيوم التي تحاصر محافظة مطروح والمدن الساحلية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 88% وهو أعلى معدل لها منذ بداية فصل الشتاء، وسجلت سرعة الرياح 18 كم/ في الساعة.

طقس مطروح.. توقعات بسقوط الأمطار

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في مطروح والسواحل الشمالية للبلاد والمدن الساحلية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الجو خلال الساعات المقبلة.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جاهزية المحافظة لمواجهة أي أمطار محتملة على مستوى المراكز والمدن والقرى والطريق السريعة والدولية، والتحرك بشكل عاجل من خلال سيارات شفط وسحب المياه من الشوارع، لعمل السيولة المرورية لمرور السيارات والمواطنين في الأحياء، وتسهيل حركة السفر من الإسكندرية والقاهرة والبحيرة، والمتجهة إلى مرسى مطروح ومنفذ السلوم البري، خاصة شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى ليبيا.