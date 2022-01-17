طقس مطروح اليوم.. برودة شديدة وانخفاض في درجات الحرارة

يشهد طقس مطروح انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتسيطر برودة في الجو على مختلف أنحاء المحافظة من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن ومناطق العلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والمثاني والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم المدينة الحدودية مع ليبيا.

درجات الحرارة في مطروح

يشهد طقس مطروح درجات حرارة منخفضة: العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات، وهو أقل معدلات لدرجات الحرارة هذا الأسبوع، بينما تسجل نسبة الرطوبة 59% ونشاط للرياح بسرعة 9 كم/ الساعة مع وجود صقيع في الجو وانتشار الغيوم في سماء مطروح على مدار اليوم.

رفع حالة الطوارىء بسبب طقس مطروح

أعلنت محافظة مطروح عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بسبب التقلبات الجوية وطقس اليوم الذي تشهده المحافظة، وذلك تحسبا لسقوط الأمطار المتوقعة في أي وقت. وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة و8 غرف بمجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة والرد على الاستفسارات والربط مع الجهات الخدمية، وتجهيز سيارات الصرف الصحي ومعدات ومواتير شفط المياه للدفع بها في الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح، والمدن الساحلية، وعلى الطرق الدولية كطريق «مطروح - الإسكندرية» وطريق «مطروح - السلوم»، وطريق العلمين الدولي وطريق الضبعة الإقليمي.

نصائح وزارة الصحة

نصحت مديرية الصحة بمطروح، جميع المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وعدم نزول الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض الصدر والربو وأمراض الجيوب الأنفية، إلا للضرورة للحفاظ على الصحة العامة.