طقس مطروح اليوم.. صقيع ورطوبة عالية ورياح محملة بأتربة والصغرى 9 درجات

تشهد محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، طقسا غير مستقر، إذ تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في مختلف الأنحاء، وترتفع نسبة الرطوبة في الجو، مع وجود برودة نهارا، وتشتد ليلا، وتصل لدرجة الصقيع، مع توقعات بسقوط الأمطار.

طقس مطروح ودرجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 66 %، ونشاط الرياح 14%، مع انتشار الغيوم في سماء المدينة الساحلية ومدن الساحل الشمالي الغربي الحمام، والعلمين، والعلمين الجديدة، والضبعة ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم الحدودية.

طقس مطروح.. توقعات بسقوط أمطار

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد طقس اليوم، سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، ومنها مطروح والإسكندرية وبعض المدن الساحلية الممتدة شرقا حتى سيناء، مع نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، وعدم إستقرار حالة الطقس، يصاحبها ارتفاع شديد في نسبة الرطوبة.

طقس مطروح.. استعدادات لسقوط الأمطار

واستعدت محافظة مطروح لسقوط الأمطار كما هو متوقع لطقس غد، وقرر اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجال المدن الثمانية لمتابعة حالة الطقس وتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، وتجهيز سيارات من الصرف الصحى ومواتير والدفع بمعدات لسحب أى تراكمات مياه تظهر في المناطق السكنية وعلى الطرق الداخلية والخارجية في مطروح، بالتنسيق بين المحافظة ومراكز المدن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغرفة العمليات لمواجهة الأمطار وحالة الطقس غير المستقر خلال الساعات المقبلة.