إيداع قطعة أثرية نادرة بمخازن «الآثار» بعد ضبطها منذ 18 عاما بدمياط

قررت النيابة الكلية بدمياط اليوم الأربعاء، إيداع قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية، في مخازن وزارة الآثار، تمهيدا لتسليمها إلى سفارة دولة العراق بالقاهرة.

القطعة مضبوطة من 2004

وكانت لجنة مشكلة من إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، قد عاينت قطعة أثرية، تم ضبطها عام 2004 مع مواطن عراقي أثناء محاولته تهريبها إلى داخل البلاد عبر محافظة دمياط.

ضبطت القطع الأثرية مع عراقي

وكانت الأجهزة الأمنية بدمياط قد ضبطت قطعة أثرية مع أحد المواطنين العراقيين، وتبين فقدان ملف القضية، وبعرض المضبوطات على النيابة العامة، أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على وزارة الآثار.

وتعد الحضارة السومرية من الحضارات القديمة المعروفة في جنوب بلاد الرافدين، وقد عرف تاريخها من الألواح الطينية المدونة بالخط المسماري، والكتابة المسمارية هي نمطٌ من أنماط الكتابة أوجده السومريون، الذين سكنوا بلاد ما بين النهرين في الفترة بين عام 3500 وعام 3000 قبل الميلاد، واعتبرها العلماء من أهم مساهمات السومريين الثقافية عامةً وأعظمها بالنسبة لمدينة أورك السومرية خاصةً، والتي أوجدت الكتابة المسمارية عام 3200 قبل الميلاد.

وفى سياق متصل قررت النيابة الكلية بدمياط إعدام 3 قطع عملات معدنية مزيفة يشتبه انها تعود للعصر اليونانى القديم، تم ضبطها مع أحد المواطنين، ولكن لجنة وزارة الآثار أكدت على عدم أثرية تلك العملات المعدنية.

يذكر أن وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار، تحذر المواطنين من التنقيب على الآثار، أو اقتناء قطع أثرية خاصة بالحضارات، وتعتبر حيازتها مخالفة للقانون.