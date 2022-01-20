لو عايز تكسب فلوس كتير.. تعلم كيفية إنشاء قناة يوتيوب

خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد أن أصبح استخدام السوشيال ميديا شيء أساسي في حياتنا اليومية، اتجه الكثير من الراغبين في كسب المال إلى إنشاء قنوات على موقع يوتيوب، حتى يتمكنوا من صناعة محتوى، ونشره عبر تلك القنوات، لجمع المشاهدات الكبيرة، وعند تخطي نسبة معينة من تلك المشاهدات يتم صرف أموال لصاحب القناة على تلك المشاهدات.

ويبحث الكثير من الأشخاص الذي يرغبون كسب أموال كثيرة عن كيفية إنشاء قناة يوتيوب لبث محتوى عليها، لذلك نرصد في هذا التقرير خطوات إنشاء القنوات الشخصية أو التي تحمل اسم تجاري.

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كيفية إنشاء قناة يوتيوب شخصية

الدخول إلى الموقع نفسه من جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.

الضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة أعلى صفحة يوتيوب.

بعد ذلك تظهر رسالة للمستخدم بها توجيهات لإنشاء قناة على اليوتيوب.

هنا يجب إدخال اسم القناة، وإضافة صورة شخصية، ثم إدخال الحساب الخاص بالمستخدم على جوجل.

بعد ذلك يتم الضغط على إنشاء حتى يتم تسجيل القناة.

خطوات إنشاء قناة يوتيوب تحمل اسم تجاري

تلجأ الكثير من الشركات والمؤسسات إلى استخدام يوتيوب في الترويج لمنتجاتهم، وهناك عدة خطوات يجب عليهم اتباعها، وهي كالتالي:

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