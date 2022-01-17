الجامعات: حالات الغش بسيطة بسبب التباعد وتطبيق الامتحانات الإلكترونية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات عدم رصد أي مشكلات بشأن امتحانات التيرم، موضحين أن جميع الامتحانات من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال التيرم، مع التوسع في الاختبارات بنظام البابل شيت، وكذلك التصحيح الإلكتروني، مؤكدين أن الاختبارات الإلكترونية والتباعد الاجتماعي ساهمت في تقليل نسب الغش بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

رئيس جامعة المنصورة: حالات الغش لا تقارن بالأعوام الماضية

و أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بجميع الإجراءات والقرارات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات، منوها إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات ضد كورونا، وأن حالات الغش التي جرى ضبطها خلال الامتحانات بسيطة جدا ولا تقارن بالأعداد التي جرى ضبطها السنوات الماضية .

الجامعات: التوسع في الاختبارات الإلكترونية ساهمت في تقليل نسب الغش

و اكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك انخفاضا في نسب الطلاب الغشاشين المضبوطين داخل لجان الامتحانات عن الأعوام الماضية، مرجعا السبب في ذلك إلى التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، مؤكدا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن هناك التزاما كاملا بتطبيق قرارات الأعلى للجامعات الحكومية في منع غير المطعمين من الحصول على لقاح كورونا.