«رابعة ابتدائي» تودّع الامتحانات اليوم.. والطلاب إجازة لمدة شهر

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء العام الدراسي، وعقب موجه الغضب العارمة بين أولياء الأمور والأزمة المثارة، طوال الفصل الدراسي الأول، حول مناهج الصف الرابع الابتدائي وصعوبتها، يسدل اليوم الستار على امتحانات نصف العام لهذا الصف، والتي بدأت يوم 15 يناير الماضي، في جميع المدارس الابتدائية، بنظام التقييم الجديد، طبقا للجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

15 سؤالا بامتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف

يستأنف طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم امتحانات نصف العام بمادة الرياضيات، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ولمدة ساعة ونصف، في 15 سؤالا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن اليوم الخميس آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد توقفها أمس الأربعاء بسبب إجازة عيد الغطاس، مؤكدة أنها مرت بسلام، ولم تتلق الوزارة لم تتلقي أي شكاوي منها.

وأكدت الوزارة أنه طبقت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا للخطة التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، للوقاية من فيروس كورونا.

نتيجة رابعة ابتدائي بالألوان

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الامتحانات لن تعلن بالدرجات، لكن في صورة أربعة ألوان، طبقا للقرار الوزاري المنظم لنظام التقييم الجديد، وتكون مجمعة نهاية العام كالتالي:-

- الطالب الحاصل على درجات من 85 إلى 100 يحصل على اللون الأزرق، أي أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- الطالب الحاصل على درجات من 65 لأقل من 85 يحصل على اللون الأخضر، ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

الطالب الحاصل على درجات من 1 لأقل من 50، يحصل على اللون الأحمر، ما ىيوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.