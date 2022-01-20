التضامن: زيارات شبابية من الجامعات للمشروعات القومية بإجازة نصف العام

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب بأسوان دعى لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات القومية وإنجازات الدولة، لذلك وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وحدات الوزارة على مستوى الجمهورية بتنظيم قوافل شبابية من المتطوعين بالجامعات المصرية للتعرف على المشروعات القومية، التى نفذتها الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأضاف هاشم في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ذلك يأتى فى إطار رؤية وزارة التضامن لبناء الشخصية، وتحفيز التطوع والمشاركة فى المشروعات القومية.

الاعتماد على الشباب المتطوعين فى عمليات التنمية

ولفت مستشار وزارة التضامن، إلى أنه يتم الاعتماد على الشباب المتطوعين ودمجهم فى كافة عمليات التنمية من خلال التنفيذ أو المتابعة والمسائلة المجتمعية، مثل تقييم جودة المرافق العامة التى تقدمها الدولة بقرى حياة كريمة.

تنظيم الرحلات فى 25 جامعة حكومية

وأشار «هاشم» إلى أن وزارة التضامن، تعتبر هذه الرحلات لشباب الجامعات، وسيلة لتنمية وعى الشباب فى القضايا المجتمعية، وخاصة المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، التى تهتم بها الدولة المصرية، مؤكدا على أنه يجرى تنظيم الرحلات فى 25 جامعة حكومية، و3 أفرع بجامعة الأزهر، أي على مستوى 28 وحدة تضامن بالتنسيق مع الجامعات المصرية.

بدء الرحلات من إجازة منتصف العام وحتى التيرم الثانى

وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن الرحلات والمعسكرات ستبدأ من إجازة منتصف العام وحتى التيرم الثانى، لافتا إلى أن الرحلات ستكون إلى محور قناة السويس، بحيرة غليون، توشكى، والكيانات الخدمية والتجمعات الصناعية، على أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعى تكلفة الرحلات.