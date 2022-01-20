تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية «أونلاين» في مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تدشين مبادرة المراجعة النهائية، للشهادة الإعدادية بالقاعة الكبري في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح، تزامنًا مع المراجعات إلالكترونية «أونلاين» فى جميع المواد، يحاضر فيها نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، والمقرر انطلاقها اليوم، الخميس، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

خدمات متميزة قبل إنطلاق إمتحانات الفصل الثاني

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتوفير المناخ التربوي المناسب، وتقديم خدمة تعليمية متميزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

مواجهة كورونا في تعليم مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، على أن مبادرة المراجعات النهائية لمواجهة الدروس الخصوصية، ويأتي امتدادًا لمسيرة التنسيق المثمرة بين حزب مستقبل وطن ومديرية التربية والتعليم بمطروح، وذلك من أجل تشجيع وتحفيز الطلاب على التعلم عن بعد، في ضوء الخطوات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك عبر صفحة المديرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

مراجعات امتحانات مطروح

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المبادرة تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة فى جميع المواد للطلاب، قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في التاسع والعشرين من يناير الجاري، مؤكدًا على أنها تأتى فى إطار توجيهات الوزارة والمحافظة، للاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى كافة المراحل التعليمية، لافتًا إلى أن الهدف من المبادرة أيضًا التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، خلال فعاليات محاضرات المراجعة النهائية بقاعة المديرية والقاعات الاخرى بالادارات التعليمية، مع تطبيق التباعد الاجتماعي الآمن بين الطلاب، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وكافة المشاركين في هذه المبادرة.

وصرح إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمطروح، بأن جميع العاملين بالقطاع التعليمى يعملون بشكل مكثف، لوضع تعليم مطروح على المسار الصحيح، والارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، و ذلك من خلال خطة تم وضعها، وجارى تطبيقها على مدار العام الدراسي.