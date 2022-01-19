سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-1-2022 في البنوك المصرية

يتصدر سعر الدولار في البنوك محركات البحث بجوجل، لأهميته في التأثير على أسعار مختلف السلع، والتحكم في عدد من التعاملات بمختلف الدول، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية، نستعرض الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل أعلى سعر بيع للدولار في البنوك المصرية 15.77 جنيه وذلك في البنك المركزي المصري، بينما جاء سعر الدولار في مختلفا في البنوك كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بسعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي، اليوم، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاءت أسعار الريال السعودي بسعر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.