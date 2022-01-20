بعد توجيه الرئيس بتقليل الكثافة.. خدمات حكومية يمكن إنجازها من المنزل إلكترونيا

ازدادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، ليصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات مباشرة بتقليل الكثافة في المصالح الحكومية والمدارس وأماكن الخدمات العامة، للحد من انتشار الفيروس وتفشيه بين المواطنين، مع تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما دفع كثيرين إلى طرح أسئلة عن كيفية إجراء الخدمات الخاصة بهم من المنزل، دون التوجه للمصالح الحكومية.

وخلال العامين الماضيين، حرصت الحكومة على تعزيز الخدمات الإليكترونية في كل الجهات والمؤسسات الحكومية، حتى يتمكن المواطن من إنهاء إجراءاته، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات المصالح، في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس كورونا.

خدمات إلكترونية يمكن إنجازها من المنزل

نرصد خلال التقرير التالي، الخدمات التي يمكن إجرائها من المنزل إلكترونيا، بالتزامن مع توجيهات الرئيس السيسي، بتقليل الكثافات في المصالح الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

1- خدمات التموين

تعد خدمات التموين من أكثر ما يهتم به المواطنين، خاصة الحصول على السلع الغذائية، إذ يمكن إجراء جميع الطلبات الخاصة ببطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وتشمل الخدمات: إصدار بدل لبطاقة التموين، تفعيل البطاقة التموينية، استلام الرقم السري الخاص بالبطاقة، الاستعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة الطلب، نقل البطاقة من محافظة لأخرى، ويمكن إجراء تلك الخدمات من هنـــــــــــــــــــا.

2- خدمات الأحوال المدنية

يحرص المواطنون من وقت إلى آخر، إلى إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية، وبشكل خاص خدمات استخراج البطاقة الشخصية، وتجديدها وإصدار بدل فاقد لها، فضلا عن استخراج شهادات الميلاد، من خلال بوابة الحكومة المصرية.

وتتضمن الخدمات التي يمكن إجرائها إلكترونيا: طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن، صورة قيد طلاق مميكن، صورة قيد زواج مميكن، صورة قيد وفاة مميكن، صورة قيد عائلي، بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، ويمكن إجراء تلك الخدمات من هـنــــــــــــــــا.

3- خدمات التوثيق في الشهر العقاري

تعد مصلحة الشهر العقاري من أهم المصالح الحكومية، التي يهتم المواطنين بالذهاب إليها، نظرا لأهمية الإجراءات المرتبطة بها، إذ يمكن إجراء جميع الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري، من خلال بوابة مصر الرقمية، مثل: استخراج صورة من عقد مشهر، صورة من كتاب دوري، صورة من منشور مالي، صورة من منشور فني، شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مشهر، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير إقرار بالشطب، تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات، تحرير إقرار رسمي، إقرار تصحيح محرر موثق، توكيل عام رسمي، توكيل رسمي شامل، ويمكن إجراء جميع تلك الخدمات من هنــــــــــــــــــا.

4- خدمات المرور

يوفر الموقع الرسمي للنيابة العامة، العديد من الخدمات التي يمكن إجرائها إلكترونيا من البيت، بدلا من الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور، وتتضمن: الاستعلامات عن مخالفات السيارات والقيادة، التصالح الفوري، دفع المخالفات، التظلمات، ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمات التوجه إلى هنــــــــــــا.