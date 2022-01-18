البيانات المطلوبة لـ تحديث بطاقة التموين 2022: الدخل الشهري والممتلكات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، البيانات المطلوبة من المواطنين من أجل تحديث بطاقة التموين 2022 ضمن إجراء الوزارة لاستكمال بيانات بطاقات التموين، قائلة إن هذه الخطوة ستمكنها من معرفة من يستحق أو لا يستحق الدعم.

بيانات تحديث بطاقة التموين 2022

صرحت مصادر، لـ «الوطن»، أنه تم الاتفاق المبدئي على البيانات التي سيتم مطالبة المواطنين مستحقي الدعم بها، والتي ستنص عليها استمارة تحديث بطاقة التموين 2022، حيث تتلخص البيانات في أهمية معرفة الوزارة لممتلكات المواطن لمعرفة مدى أحقيته للدعم التمويني من عدمه، وأوضحت أن من بين البيانات التي ستدرج في الاستمارة التالي:

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الدخل الشهري أو المعاش.

العقارات المسجلة في الشهري العقاري.

نوع السيارة التي يمتلكها المواطن والموديل إن وجدت.

الحيازات الزراعية بعدد الأفدنة والقراريط.

الأبناء والمدارس الملتحقين بها.

قيمة المصروفات الدراسية حال التحاقهم بمدارس خاصة.

كيف ستتحرى وزارة التموين عن ممتلكات المواطنين؟

كشفت المصادر أن هناك لجنة تم تشكيلها من 3 وزارات معنية وهي: المالية، التضامن، الزراعة، بالإضافة إلى مصلحة الشهر العقاري، والتي ستبت في كل ممتلكات المواطن المسجلة باسمه.

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موعد استكمال بيانات بطاقات التموين

قالت المصادر إن هناك اجتماعات مكثفة يشهدها مقر وزارة التموين بشأن استكمال بيانات بطاقات التموين، منوهة إلى أنه فور اعتماد صيغة استمارة استكمال البيانات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سيتم إعلام المواطنين بالموعد والخطوات الخاصة بتحديث البطاقات.

ولم تعلن الوزارة حتى الآن عما إذا كان سيتم إتاحة استمارة بيانات البطاقات عبر المنصات الرقمية لخدمات التموين أم عبر مكاتب التموين فقط.