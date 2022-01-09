قافلة «الوزراء» و«صناع الخير» توقع الكشف على 1767 من أهالي رأس غارب

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنّ القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ونقابة أطباء الغربية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، نجحت وعلى مدار يومين في توقيع الكشف على 1767 من أهالي رأس غارب، وتوزيع عدد من بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا بالمنطقة.

فعاليات قافلة صنّاع الخير

وكان محافظ البحر الأحمر، تلقى تقريرا مفصلا عن فعاليات القافلة وما أنجزته على الأرض خلال يومي عملها، حيث تم تنظيمها برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وتحت إشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ومتابعة اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، وفريق من مديرية الصحة بالمحافظة.

وأشاد حنفي، بتعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لدعم أهالي رأس غارب، مؤكدا أنّ القافلة نجحت في تحقيق مستهدفاتها من تقديم الخدمات الطبية الشاملة، في 11 تخصصا طبيا، فضلا عن توزيع بطاطين الشتاء، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شعبان، منسق عام القافلة عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أنّ القافلة نجحت في تقديم خدمات طبية علاجية في اليوم الأول لـ766 من الأهالي، وما قدمته القافلة من خدمات متكاملة ذات جودة في يومها الأول، شجع الأهالي على الإقبال في اليوم الثاني، حيث جرى توقيع الكشف على 1001 مواطن، وتوقيع الكشف على 180 مريض باطنة، 309 عظام، 237 أنف وأذن، 60 جراحة عامة، 101 أسنان، 68 نساء، 223 أطفال، و10 حالات غدد، كما شملت الخدمات، صرف العلاج وإجراء العمليات مجانا.

توفير احتياجات المواطنين

من جانبه، أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنّ القافلة وقعت الكشف وعلى مدار اليومين على عيون 594 مواطنا، وتوزيع أدوية عيون وقطرات علاجية على 285 مواطنا، وتشخيص الاحتياج لنظارت طبية لـ349 مواطنا، وتشخيص احتياج 89 لعمليات جراحات عيون مختلفة، فضلا عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا بالمنطقة.

وأشار عبدالفتاح إلى أنّ قافلة رأس غارب بالبحر الأحمر هدفها تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية، تمهيدا لإجراء العلميات وتسليم النظارات، وقريبا تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكري ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة، بتوفير العلاج الشهري لهم بالمجان، وتوفير العلاج الشهري لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.