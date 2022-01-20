لطفي لبيب: «عايزين يموتوني مش عارف ليه.. لكل واحد ميعاد»

يعتبر الفنان لطفي لبيب من أكثر الفنانين الذين تعرضوا لشائعات الوفاة، فما بين الحين والآخر، تنتشر أخبار تفيد وفاة الفنان لطفي لبيب، وعادة ما يخرج الفنان لنفي الخبر ويؤكد أنه بصحة جيدة ولكنه يتعرض لوعكة صحية.

وقال لطفي لبيب لـ«الوطن»: «أنا بخير ولا يوجد صحة لأى شائعة تخرج بشأن وفاتي، ولكني أعاني من بعض التعب بسبب تقدم العمر، فأنا راضي بكل ما قدمته وسعيد بحب الناس وسؤالهم المستمر ».

لطفي لبيب يتحدث عن مصر

وأضاف لطفي لبيب: «أنا مطمئن على أولادي، وعلى يقين أنني سأرحل وأولادي سيستمتعوا، فنحن نملك كل المقومات في مصر، ولدينا سياحة، وبعد انتهاء وباء كورونا نستطيع من خلالها أن ننهض بصورة أكبر لتسديد جميع الديون».

وعن رؤيته للوضع خلال الفترة المقبلة قال لطفي لبيب: «نحن نذهب إلى منطقة أعلى وأفضل، وسوف نصل لكل أحلامنا».

حقيقة وفاة الفنان لطفي لبيب

ورد الفنان لطفي لبيب على شائعات وفاته من وقت للآخر: «عايزين يموتوني مش عارف ليه، لكل واحد ميعاد، أكثر شيئ يزعجني فقط هو قلق وتوتر الأهل والأصدقاء، لأنني محاط بحب الناس، وهذه نعمة الله سبحانه وتعالي لي في الأرض».

وأكد أنه لم ولن يعتزل الفن نهائيًا حتى أخر يوم في عمره، لأنه يعشق الفن ولازال يذهب إلى التصوير ويوافق على بعض الأعمال بعد الاطلاع على السيناريو والحكم على جودته، وأخر مشاركاته الفنية من خلال مسلسل «نقل عام»، مع الفنان محمود حميدة والمقرر عرضه خلال الشهر الجاري .