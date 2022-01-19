«الصحة» تحذر كبار السن: «خدوا اللقاح ومتقولوش مبنخرجش من البيت»

كشف الدكتور طارق عوض، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، المدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والتنفسية لكبار السن، اليوم، طرق حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الحصول على التطعيم، قائلا: «مينفعش المسن يقول التطعيم ملوش لازمة وأنه مش بيخرج كتير».

التطعيم وقاية لأصحاب الأمراض المزمنة

وأكد «عوض» في بث مباشر عبر صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التطعيم وقاية وحماية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر، موضحا أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا يمكن للتطعيم أن يقلل من شدتها بدلاً من الدخول في مراحل متقدمة.

تشجيع المسنين على التطعيم ضد كورونا

وحث الدكتور طارق عوض، على ضرورة تشجيع المسنين على الحصول على لقاح كورونا، مشددا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة خاصة في الأماكن العامة؛ كارتداء الكمامة الطبية، وغسل اليدين بصفة مستمرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.