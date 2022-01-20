«الصحة» تتخذ إجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا والتوسع في التطعيم

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ التوجيهات الرئاسية التي صدرت خلال الساعات الماضية تستهدف تقليل الكثافات في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة مثل «الجامعات- المدارس- المصالح الحكومية»، وتهدف هذه التوجيهات لتقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا ومتحوراته التي طرأت على الفيروس منذ انتشاره.

أهمية الحصول على اللقاح للوقاية

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لــ«الوطن»، أنّ من ضمن التوجيهات التوسع في عملية التطعيم للمواطنين نظرا لأهمية اللقاح الذي يقلل من خطورة الإصابة أو يقلل من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي تم وضعها من أجل الحد من انتشار كورونا ولكن تطبيق هذه القرارات يقع على المواطن فهو المنوط بتنفيذ هذه الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات.

وفرة في جميع أنواع اللقاحات

وتابع «المتحدث الرسمي لوزارة الصحة»، أنّ الدولة وفرت جميع اللقاحات المعتمدة لتطعيم المواطنين ومختلف الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح من أجل الوقاية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى التوسع في عدد مراكز التطعيم وتوفير فرق في مختلف الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة من قبل المواطنين.

استمرار عمل الفرق الطبية لتطعيم المواطنين

وأوضح أنه سيتم تدشين الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا من خلال التوسع في عملية التطعيم التي تساعد على طرق الوقاية من انتشار العدوى، موضحا أن الوزارة أتاحت اللقاح في مختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين من اجل الوصول للمناعة القطيع.

وفرة في اللقاحات والأدوية

وأوضح متحدث الصحة، أنّ هناك وفرة في اللقاحات، والأدوية بمستشفيات الصحة والجامعية لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سوف تشهد استقبال أول شحنة من أدوية علاج كورونا ليتم إضافتها لبروتوكول علاج كورونا.