رئيس التحرير

محمود مسلم

الصحة: تسجيل 1379 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 33 حالة وفاة

كتب:

الوطن
01:16 ص | الخميس 20 يناير 2022
إجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا

إجراءات وقائية للحد من انتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337627 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 33 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و 22238 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ       

اقرأ المزيد:

«فاوتشي» يشرح تطورات فيروس كورونا وموعد القضاء عليه.. 5 مراحل

شذى تعلن تعافيها من فيروس كورونا بعد أسبوع من الإصابة

عاجل.. وزارة الصحة: دخلنا في موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا

السكة الحديد: 8 آلاف عامل تلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن

سر فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي ومتعافي فيروس كورونا

تعرف على أحدث 8 تطورات حول فيروس كورونا في مصر خلال آخر 24 ساعة