«الصحة» توجه نصائح للطلاب للحد من انتشار «أوميكرون» خلال الامتحانات

وجّهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح للطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام2021-2022، وذلك من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون والحد من ارتفاع الإصابات عبر الالتزام بكافة التدابير الوقائية بين الطلاب لمنع انتشار الفيروس.

نصائح الصحة للوقاية من أوميكرون

وحددت الصحة عدة نصائح يجب على الطلاب بمختلف المراحل الدراسية الالتزام بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون وتمثلت النصائح في الآتي:

- عدم التواجد في أماكن تشهد تجمعات كبيرة سواء قبل الامتحان أو بعد الامتحان وعدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.

- إحضار الأدوات الشخصية المطلوبة وعدم مشاركة زملائك فيها.

- الحرص على ارتداء الكمامة.

- يجب مغادرة المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وتعقيم اليدين.

- عند الشعور بالتعب أو أي أعراض تنفسية يجب الإبلاغ عنها فورا.

توجيهات القيادة السياسية للحد من أوميكرون

وتأتي النصائح التي وجهتها الصحة للطلاب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل الكثافات في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية المختلفة التي يمكن أن تكون بؤر وبائية حال عدم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

الطلاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إنّ الطلاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا نظرا لتجمعهم المستمر في المدراس والجامعات سواء للدراسة أو أداء الامتحانات ويجب تحقيق التباعد الجسدي والبدني للحد من انتشار الفيروس.

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب

وناشد «تاج الدين»، المواطنين في تصريحات صحفية، بضرورة الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية لأنها خير وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى أهمية الحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية.