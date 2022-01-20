أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم.. تعرف عليه

تصدر بنك «مصر»، قائمة أفضل البنوك في بيع الريال السعودي اليوم الخميس بسعر «4.1825 جنيه»، فيما جاء الأهلي اليوناني، من أفضل البنوك التي تشترى منها الريال السعودي بسعر «4.1804 جنيه»، وذلك في بداية تعاملات البنوك اليوم الخميس.

وسجّل سعر الريال السعودي، استقرارا أمام الجنيه المصري طيلة الأسبوع الجاري، وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إنّ هناك وفرة فى بيع وشراء الدولار واستقرار فى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس.

وأوضح أنّ شركات الصرافة تبيع الريال السعودي للجمهور بشرط توافر المستندات اللازمة التي تثبت احتياجه للعملة مثل البطاقة الشخصية كما تفعل البنوك، لافتًا إلى أنّ الريال السعودي يعانى من قلة الطلب لدى شركات الصرافة بالرغم من فتح باب العمرة، مشيرًا إلى أنّ الريال من العملات التي تحتل مكانة متميزة فى حركة التداول بيعًا وشراءً لدى شركات الصرافة بعد الدولار واليوور .

سعر الريال السعودي فى البنوك اليوم

يباع الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، وسجل سعره في بنك cib 4.2 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبيع بسعر 4.20 جنيه مقابل سعر 4.17 جنيه في المصرف العربي الدولي.

وفي بنك hsbc، بيع الريال بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما سجل سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك.