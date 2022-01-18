سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-1-2021

يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، خاصة مع عودة موسم العمرة في السعودية، حيث يتصدر سعر الريال السعودي محركات البحث، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

اختلف سعر الريال السعودي في البنوك حيث سجل سعر 4.20 جنيه للبيع في أغلب البنوك كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك المختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، حيث سجل سعر الدولار، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أما اليورو سجل 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي، و سجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل الريال السعودي نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجّل في البنك الأهلي المصري سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.