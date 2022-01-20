ضبط حشيش ومواد مخدرة بحوزة عاطل في مرسى علم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، من ضبط عاطل، بحوزته 7 طرب حشيش، و50 قرصا مخدرا محظور تداولها، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط عاطل بحوزته مخدرات

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم محمود زمزم، رئيس مباحث قسم شرطة مرسي علم، يعاونه النقيب علاء عاطف، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدعى «علام. م. ح»، بحوزته 7 طرب من الحشيش المخدر، و50 قرصا من الاقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

واعترف المتهم أمام العقيد عمرو حلمي، مفتش مباحث مرسى علم، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر برئاسة المقدم احمد حوام، رئيس مباحث القسم من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، قبل ترويجها برأس غارب، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.