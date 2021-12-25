فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 80 رحلة في رأس السنة

تشهد مدينة مرسي علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، انتعاشة سياحية تزامناً مع إجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة الآلاف من السائحين لقضاء احتفالات رأس السنة، وذلك عبر80 رحلة طيران قادمة من 9 دول أوروبية، وذلك طبقاً لجدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

انتعاشة سياحية بفنادق مرسى علم

وأشار أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي ومدير أحد فنادق مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إلى أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية كبيرة، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة، والتي تقل الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات، لقضاء إجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين عبر 80 رحلة طيران

وكشف «العماري» عن أنه حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم، فإنه من المقرر أن يستقبل المطار آلاف السائحين، عبر 80 رحلة طيران قادمة من 9 دول أوروبية، بواقع 4 رحلات من هولندا، و13 من إيطاليا، و15 رحلة من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، بالإضافة إلى 14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من مولدوفا، ورحلة من رومانيا، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

احتفالات السائحين بالكريسماس في مرسى علم

َوأوضاف «العماري»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن آلاف السائحين من مختلف الجنسيات احتفلوا بالكريسماس في فنادق مرسي علم، التي تزينت بزينة الكريسماس ومجسمات بابا نويل، وتوزيع هدايا على الشواطئ، وعشاء رومانسي للسائحين في ليلة الكريسماس، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لمجابهة جائحة كورونا.