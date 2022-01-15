مرسى علم تستقبل 54 رحلة طيران من 8 دول أوروبية.. أوكرانيا في المقدمة

تستقبل فنادق مرسي علم آلافا من السائحين الأجانب، عبر 54 رحلة طيران قادمة من 8 مطارات أوروبية، قادمة من أوكرانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والتشيك وألمانيا وبولندا وسويسرا، إضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مرسى علم تستقبل 54 رحلة طيران

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير أحد الفنادق، بمرسى علم أن الفنادق تستقبل الأسبوع الجاري آلاف السائحين الأجانب عبر 54 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وفي مقدمتها أوكرانيا بواقع 17 رحلة، تليها بولندا 14 رحلة، وألمانيا 9 رحلات، وهولندا 3 رحلات، وإيطاليا 4 رحلات، وسويسرا رحلتان، ورحلة واحدة من كل من التشيك وبلجيكا، إضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.

وكشف الخبير السياحي، لـ«الوطن»، عن انخفاض نسبة الإشغالات السياحية بالفنادق مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع انخفاض معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم، وذلك يرجع إلى انتهاء فترة اعياد الميلاد ورأس السنة، إضافة إلى ظروف جائحة كورونا في عدد من الدول الأوروبية.

تداول 1381 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وفي سياق آخر، شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة، و9 سيارات ملاكي، وشملت حركة الصادرات 393 طن بضائع عامة، و18 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات 989 طن بضائع عامة، و281 شاحنة، و9 ملاكي، و12 سفينة على أرصفة الموانئ، بحسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.