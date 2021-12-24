الكريسماس في مرسى علم: هدايا على الشواطئ وعشاء رومانسي للسائحين

احتفلت فنادق مرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر بالكريسماس بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية مرتدين زي «بابا نويل» الشهير على الشواطئ وسط فرحة السائحين وتبادل التهاني والسعادة على وجوههم والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعدت الفنادق برنامجا خاصا لاحتفالات الكريسماس وسط إجراءات وقائية واحترازية في ظل جائحة كوورنا وذلك على الشواطئ المفتوحة وعشاء رومانسي ليلا يضم أكلات خاصة الكريسماس.

الكريسماس على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي، ومدير عام أحد فنادق مرسي علم، إلى أن الاحتفالات بالكريسماس بدأت بالفنادق منذ الصباح، حيث اكتست طرقات الفنادق بالزينة وشجرة الكريسماس ومجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق، واستمرت الاحتفالات على الشواطئ المفتوحة.

بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من أكثر من 12 جنسية أجنبية تحتفل بأعياد الكريسماس هذا العام من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن السائحين ارتدوا زي بابا نويل على الشواطئ وتبادلوا التهاني وسط فرحة الجميع وتوزيع هدايا الكريسماس للأطفال والتقاط الصور التذكارية وعمل بوفيه مفتوح على الشواطئ شمل عصائر وحلويات وجاتوهات جميعها باللون الأحمر.

عشاء رومانسي للسائحين في ليلية الكريسماس

وقال مصطفي إبراهيم، مدير الأغذية والمشروبات بأحد فنادق مرسي علم، في تصريحات لـ«الوطن» إن احتفالات الكريسماس تشمل عشاء رومانسي ليلا في بوفيه أعد خصيصاً لهذه المناسبة بديكور خاص باللون الأحمر ومفروشات المائدة بالألوان الحمراء على ضوء الشموع، ويضم البوفيه مأكولات ومشروبات خاصة بهذه المناسبة منها مدخنات ولازانيا إيطاليا باللحمة المفرومة وسي فود وجمبري وبط مدخن وديك رومي بالمكسرات، لافتا إلى أن العشاء الرومانسي من أهم مظاهر احتفالات السائحين بالكريسماس.