إليسا تحيي 7 حفلات في السعودية ومصر وأمريكا

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، برفقة الفنان السوري ناصيف زيتون، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

بث حفل إليسا عبر منصة إلكترونية

تستعد إليسا، خلال الحفل لتقديم باقة من أجمل أغانيها، التي دائما ما يتفاعل معها الجمهور، ومن المقرر أن يعرض الحفل على الهواء مباشرة، عبر منصة «شاهد» الإلكترونية.

ناصيف زيتون يروج لحفله في موسم الرياض

كان ناصيف زيتون، قد روج لحفل اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، معبرا عن سعادته بالمشاركة في الحفل، إذ تعد الأولى له في حفلات موسم الرياض: «يا طير الغروب قول لأهلي وناسي في السعودية، أني كتير متشوق لنغني سوا».

إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي في مصر

بمجرد أن تنتهي إليسا، من حفلها بالسعودية في قارة آسيا، تبدأ استعداداتها لإحياء حفلا غنائيا داخل قارة إفريقيا، وتحديدا في مصر، غدًا الجمعة، لدعم مرضى سرطان الثدي، الذي تنظمه مؤسسة «BGICS»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وستقوم أثناء زيارتها لمصر بمقابلة عدد من الملحنين والشعراء، للعمل على ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه العام الحالي.

أسعار تذاكر حفل مرضى سرطان الثدي

سوف يتم تخصيص العائد المادي من الحفل، لعلاج وبحوث السرطان، ومن شروط الحفل: عدم السماح بدخول الأطفال الأقل من 12 عاما، كما تأتي تذاكر الحفل بـ3 فئات: 750، و1100، و1500 جنيه.

جولة غنائية في أمريكا

جدير بالذكر أن إليسا، ستقوم خلال الفترة المقبلة بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر فبراير المقبل، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، حيث تستعد لإحياء أكثر من 5 حفلات غنائية في أكثر من ولاية.