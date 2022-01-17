إليسا تحيي حفلا لدعم مرضى أورام الثدي في مصر 21 يناير الجاري

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة من أجل إحياء الحفل السنوي للمؤسسة الخيرية لدعم مرضى أورام الثدي والنساء «BGICS» في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

علمت «الوطن» أن إليسا ستصل إلى القاهرة قبل الحفل بيوم من أجل الراحة ومقابلة عدد من الشعراء والملحنين للعمل على أغنيات ألبومها الجديد المنتظر العمل عليه خلال هذا العام.

إليسا تصل مصر قبل حفلها بيوم

ونشرت إليسا البوستر الترويجي الأول للحفل عبر حسابها بموقع التدوينات «تويتر»، الذي كشف موعد الحفل الذي سيكون في 21 يناير الجاري، وعلقت إليسا على بوستر الحفل قائلة: «لحبايبي في مصر».

يذكر أنه من المقرر أن تقيم إليسا خلال الفترة المقبلة جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر فبراير المُقبل تزامنًا مع حفلات عيد الحب حيث ستكون البداية من ولاية تكساس الأمريكية في مدينة هيوستن بحفل غنائي يوم 4 فبراير، يتبعه حفل آخر بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا يوم 5 فبراير، ثم تحصل على راحة 6 أيام وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان يوم 11 فبراير، وتختتم الجولة بعدة سهرات من يوم 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

إليسا تقوم بجولة غنائية في الولايات المتحدة

إليسا كانت أنهت تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بألبوم «صاحبة رأي»، الذي تضمن عددًا من الأغنيات وصل إلى 18 أغنية من بينهم:

«غلطة وقت»، و«على حس حكايتنا»، و«عظيمة»، و«سمعني»، و«إلى الله»، و«ليك لوحدك»، و«أغانينا»، و«هعتبرك مت»، و«حبة اهتمام»، و«أنا شبه نسيتك»، و«بنحب الحياة»، و«مباحة ليك»، و«وإنت قصادي».