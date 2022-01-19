11 قافلة طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة».. الكشف مجاني بجميع التخصصات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية جديدة، ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات، للكشف عن الأمراض السارية والأمراض غير السارية، من أجل النهوض بحياة المواطنين، والوصول إلى مجتمع صحي خالي من الأمراض السارية، ضمن خطة الصحة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

الصحة: القوافل الطبية في 11 محافظة

كشفت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القوافل الطبية سوف تتواجد في 11 محافظة مختلفة، لافتة إلى أنها تنطلق بداية من اليوم، وتستمر حتى غد الخميس، إذ من المقرر أن تتواجد القوافل في محافظات: «القاهرة - البحيرة - مطروح - الغربية - دمياط - المنوفية - قنا - سوهاج - أسوان - بني سويف - جنوب سيناء».

أماكن القوافل في المحافظات

حددت الصحة، أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة، تسهيلا على المواطنين، للكشف عن جميع الأمراض السارية والمزمنة، للحفاظ على صحتهم من الآثار الجانبية الناتجة عنها، حيث تتواجد القوافل في هذه الأماكن:

- قرية الزهراء مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

- قرية وادي فيران مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

- قرية غوط الوز بمركز براني في محافظة مطروح.

- مركز طبي الأسمرات بحي المقطم في محافظة القاهرة.

- قرية البنوان بمركز محلة أول في محافظة الغربية.

- قرية طنسا الملق بمركز ناصر في محافظة بني سويف.

قرية حاجز الدهسة بمركز فرشوط في محافظة قنا.

- قرية الإيمان بمركز إدفو غربب في محافظة أسوان.

- قرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

- قرية مزتا شرق بمركز دار السلام في محافظة سوهاج.

- قرية البركة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

التخصصات الطبية المتاحة

أوضحت وزارة الصحة، أن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل، تتمثل في: «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

-