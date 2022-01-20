أول مؤتمر لـ«الملابس الجاهزة» 22 يناير.. والهدف قيادة النمو الصناعي

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تنظيم المؤتمر الأول للصناعات الملابس الجاهزة، تحت عنوان «بين الرقمنة وصناعة المعرفة .. لماذا يستحق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات قيادة النمو الصناعي في مصر؟».

رئيس الغرفة: انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، أن انعقاد المؤتمر ياتى في ظل ظروف استثنائية تواجه فيها صناعة الملابس العالمية العديد من التحديات التى فرضتها أزمات سلاسل التوريد واضطرابات الأسواق الرئيسية عقب جائحة كورونا، وهو ما ينعكس إيجابا علي الصناعة المحلية ويمنحها فرص واعدة لاختراق أسواق جديدة وزيادة حصتها التصديرية.

وأشار محمد عبد السلام إلى أن المؤتمر الذى سينعقد السبت المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام وستتناول الجلسات الاجراءات الحكومية المطلوبة لتحفيز صناعة الملابس والمفروشات المحلية وتحسين قدراتها الانتاجية، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي ودعم صناعة مستلزمات الانتاج.

المؤتمر سيتناول الإمكانيات التصديرية للقطاع

وسيتناول المؤتمر الامكانيات التصديرية للقطاع واستعراض الخطة المستقبلية للمجلس التصديري لـ صناعات الملابس وكيفية المساهمة في المبادرة الرئاسية للوصول الي صادرات بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن عقد مناقشة مفتوحة لاهم التحديات التي تواجه المصنعيين والاليات المطلوبة للتغلب عليها.

وتابع «عبدالسلام» قائلا إنه سيتم تخصيص جلسة بحضور ممثلي شركاء التنمية من البرامج والهيئات الدولية ، لاستعراض البرامج المقدمة لدعم المصنعيين المحليين ورفع مهاراتهم.ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لمصنعي الملابس الجاهزة، تزامنا مع انعقاد المؤتمر، وتم توجيه الدعوة لعدد من كبار المشترين الدوليين في الاسواق المستهدفة.

وكانت الغرفة قد عقدت جمعيتها العمومية الأخيرة بحضور الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، محمد قاسم، عضو مجلس الإدارة، ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.