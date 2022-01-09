اتحاد الصناعات: 12 جنيه أقصى سعر عادل للأرز بنسبة كسر 5%

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الزيادة على سعر طن الأرز، يتراوح بين 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، لافتًا إلى أن العام الماضي، شهد انهيارا كبيرًا في كل المحاصيل الزراعية، وكان سعر كيلو الفول، يقدر بنحو 6 جنيهات بعد أن كان بـ17 جنيها للجملة، وأن السعر العادل للأرز المتاح للمستهلك، يتراوح بين 10 إلى 12 جنيه، بنسبة الكسر 5%.

وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر كيلو العدس، وصل لـ11 جنيهًا للجملة، بعد أن كان 24 جنيه، وأن كيلو البطاطس، وصل الطن منه إلى 1000 جنيه، أي أن الكيلو بجنيه، وهو نفس سعر الكوسة.

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن هذا الانهيار الكبير على مستوى الأسعار ليس في صالح المنتج، لأن الفلاح عندما يزرع ولا يستطيع تعويض مصروفاته، سيُحجم عن الزراعة من جديد، لافتًا إلى أن الزيادات أعادت أسعار المنتجات لوضعها الطبيعي.

الأرز رفيع وعريض الحبة

وأوضح رجب شحاتة: «بنطلع الأرز في شكارة 25 كجم للأرز رفيع الحبة من 7500 إلى 8 آلاف جنيه، مقابل 8500 إلى 9000 جنيه للأرز عريض الحبة الذي ينتج من المضارب، وكل واحد بيبيع حسب المنطقة اللي فيها؛ ومقدرش أحدد له سعر، والقانون مش بيطلب مني أحدد سعر».

ليس لنا أي رقابة على عاتق الحكومة

ولفت إلى أن اتحاد الصناعات ليس له رقابة على رفع الأسعار؛ وهذا الأمر يقع على عاتق الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنّ هيئة السلع التموينية لم تقم برفع سعر الأرز: «مفيش أي رفع لأسعار الأرز، وبنحاول نوصل لسعر معقول مع وزارة التموين، وانهيار الأسعار في العام الماضي حصلت في العالم كله مش مصر فقط، لكن الأسعار اليوم عادت إلى وضعها الطبيعي».