إصابة 24 عاملا في حادث أتوبيس بمدينة السادات في المنوفية  

أصيب 24 شخصا، في حادث تصادم أتوبيس يحمل موظفين وعمال، بطريق مدينة السادات في محافظة المنوفية، أثناء ذهابهم إلى العمل في أحد المصانع بالسادات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

الإصابات طفيفة

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابات طفيفة، بسبب حادث أتوبيس مدينة السادات، وأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بإصابة عدد من العمال بسبب حادث أتوبيس أثناء التوجه لأحد المصانع في المدينة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.