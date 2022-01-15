«الزراعة»: فحص 654 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية في المنوفية

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجهت قافلة علاجية بيطرية إرشادية برئاسة الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إلى قريتي «الماي واصطبارى» بمركز شبين الكوم.

الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، إن القافلة قامت بالكشف والعلاج وإعادة التأهيل لـ654 رأس ماشية، لدى 279 مستفيدا، وإعادة التاهيل التناسلي لـ286 رأس ماشية، وشمل فحص الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار وكذلك المشاكل التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليا والجاهزة للتلقيح أثناء تواجد القافلة.

كما جرى الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية، وعلاجها، وتجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بإجمالي 223 رأس ماشية، وإجراء 9 عمليات جراحية، وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بإجمالي 38 رأس ماشية.

تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي

كما جرى تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي، وتشخيص وعلاج الأمراض الباطنة ومسببات التهاب الضرع والعرج، وعمل ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة.