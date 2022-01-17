بدء عزاء ضحايا حادث معدية المنوفية.. والمحافظ في مقدمة الحاضرين «صور»

شيّع المئات من أهالي عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، في جنازة مهيبة، جثمان شروق ياسر الضحية الأخيرة من ضحايا معدية منشأة القناطر، والتي تم استخراجها من أسفل مياه فرع رشيد بعد البحث عنها من قبل قوات الإنقاذ النهري لمدة 7 أيام، وجرى إقامة عزاء لضحايا حادث معدية المنوفية، قبل قليل.

حزن في أشمون أثناء جنازة آخر ضحايا المعدية

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون في المنوفية، مسقط رأس الطفلة شروق ياسر آخر ضحايا معدية منشأة القناطر، وسط انهيار أفراد أسرتها، وظل الجميع يردد الدعاء لها وللضحايا بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويها الصبر على مصابهم الجلل.

وأقام أهالي أشمون، عزاء لضحايا حادث معدية المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وجمع غفير من أهل القرية.

محافظ المنوفية: رعاية شاملة للمصابين وأسر الضحايا

وأعرب محافظ المنوفية، خلال عزاء ضحايا حادث معدية المنوفية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، خلال تقديمه واجب العزاء، مؤكدا لأهالي الضحايا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة وتلبية كافة المطالب والاحتياجات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر العثور على جثة شروق ياسر آخر ضحايا معدية أشمون، بعد أن تمكن رجال الإنقاذ النهري في العثور على جثتها على بُعد 15 كيلو من مكان الواقعة، داعين لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.