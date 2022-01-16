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شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة مالية في المنوفية  

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إبراهيم الديهي
01:51 م | الأحد 16 يناير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أقدم شاب يدعى «ا.م» على التخلص من حياته شنقا في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، إذ عثرت عليه أسرته معلقا داخل منزله ومتوفيا، وعلى الفور تم إخطار قسم الشرطة، الذي انتقل إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ علي الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى تلا، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

أزمة مالية

وأكدت مصادر أمنية، لـ«الوطن»، أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 26 سنة، ومقيم بمركز تلا، وأن أسرته استبعدت وجود شبهه جنائية حول الوفاة، وأكدوا أنه كان يمر بأزمه مالية وديون نتيحة القروض خلال الفترة الأخيرة.

الشاب شنق نفسه

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مرمز شرطة تلا، بتقلي بلاغ من أسرة بإحدى قرى مركز تلا، يفيد بقيام شاب يدعى «ا.م»، 26 سنة، بالتخلص من حياته شنقا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بها، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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